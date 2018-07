Bruno Gagliasso posa como transexual para exposição de arte

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso na aberta da exposição 'RE.VER.SO' Foto: Rodrigo Trevisan

Bruno Gagliasso foi fotografado com maquiagem em ambiente intimista para a exposição de arte RE.VER.SO, que tem como tema diversidade. A mostra traz o trabalho dos artistas Gian Luca Ewbank, irmão da atriz Giovanna Ewbank, e Vini Parisi e está em cartaz na galeria Luis Maluf, em São Paulo.

"Eu de mulher", escreveu o ator no Instagram ao compartilhar imagem da exposição que ocorre até 25 de novembro.

Gian disse que procurou a ruptura do que é chamado de "correto" ou "perfeito". "Nessa mostra optei por uma temática que é muito falada, mas pouco sentida: a diversidade. Seja ela de cultura, cor ou gênero. Forçando o debate que é atual, mas mesmo assim, ainda está entranhado em antigos padrões", postou o artista.

Já Giovanna, que é irmã de Gian e mulher de Bruno, foi só elogios ao trabalho. "Sem fôlego com essa obra do meu irmão Gian com intervenção em foto do Bruno de transexual por [fotógrafo] Eduardo Bravin! Parabéns, Gian! Que orgulho de você, da sua exposição, da sua sensibilidade e pensamento! Te amor! Que felicidade ver de perto o seu crescimento e o grande artista que se tornou!"

Ensaio para @bravin Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Nov 10, 2017 às 12:39 PST

RE.VER.SO Eu de mulher na intervenção ART de @baldacconi e foto de @bravin! A exposição tá lá na galeria @luis_maluf #reverso #trans Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Nov 9, 2017 às 5:16 PST

