Bruno Gagliasso faz tatuagem do rosto do filho no braço; assista

O ator Bruno Gagliasso e o filho Bless. Foto: Instagram/@brunogagliasso

Bruno Gagliasso decidiu fazer uma tatuagem do rosto do filho Bless no braço direito. As imagens foram compartilhadas pelo ator no Instagram nesta terça-feira, 22.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotaram Bless no Malawi em julho deste ano.

"É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso", anunciou o ator na época no Instagram.

No Rio de Janeiro, Bruno também publicou uma série de vídeos do momento em que a tatuagem estava sendo feita. “Tive que rabiscar”, escreveu ele.

Em novembro do ano passado, Giovanna fez uma tatuagem em homenagem a Titi, também filha do casal de seis anos de idade.