Bruno Gagliasso fala sobre tuítes preconceituosos de seu passado

Bruno Gagliasso Foto: Instagram / @brunogagliasso

O ator Bruno Gagliasso se pronunciou após tuítes que postou no passado terem voltado à tona por internautas que os consideraram preconceituosos.

"Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009, e mesmo antes disso. De alguma forma, todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor", escreveu em sua conta no Twitter.

Recentemente, o ator pediu um boicote a Júlio Cocielo, após comentários preconceituosos feitos pelo youtuber. Na sequência, alguns internautas resgataram tuítes feitos pelo próprio Bruno com piadas que foram consideradas homofóbicas.

"Feliz Natal, Lésbica amada que só come peru na noite de Natal! Cuidado pra não engasgar. Relaxa que desce gostoso!", consta em um. "Papai Noel é boiola porque vive com o saco na mão, anda com um monte de 'viado' e sempre aparece na noite do dia 24", diz em outro.

Em outro caso, ele ri e republica uma piada considerada machista: "Ter ciúme de mulher feia é como pôr alarme em Fiat 147."

Confira a postagem de Bruno e as mensagens 'resgatadas', postadas originalmente há quase uma década, em 2009:

Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) 5 de julho de 2018

RT @patty_fernandez: @bgagliasso papai noel é boiola pq vive com o saco na mao anda com um monte d viado e sempre aparece na noite d dia 24 — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) 25 de dezembro de 2009

RT @HugoGloss: FELIZ NATAL lésbica amada q só come peru na noite de natal!! Cuidado pra nao engasgar. Relaxa que desce gostoso! — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) 24 de dezembro de 2009

No Natal todo mundo lembra do Papai Noel e esquece dos viados que puxam o treno! Eu NAO esqueci!! Feliz natal p/ vcs meus amigos! — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) 25 de dezembro de 2009

