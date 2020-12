Bruno Gagliasso e Thaynara OG são novos embaixadores do Unicef no Brasil

Thaynara OG e Bruno Gagliasso são nomeados embaixadores do UNICEF Foto: Instagram/ @thaynaraog

Bruno Gagliasso e Thaynara OG se tornaram os novos embaixadores do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A nomeação do ator e da influenciadora aconteceu nesta terça-feira, 8, no Rio de Janeiro.

Os dois já haviam participado de ações com a entidade que defende o direito das crianças e adolescentes. Há dois anos, Gagliasso foi convidado para estrelar uma campanha do Unicef para arrecadação de recursos.

No ano seguinte, após os ciclones Idai e Kenneth atingirem Moçambique, Bruno participou da mobilização por recursos emergenciais para atender famílias do país. O ator também visitou a região para conhecer esse trabalho de perto.

Foi no mesmo ano, em 2019, que Thaynara ajudou a Unicef com doações arrecadadas no evento anual que ela realiza em São Luís, o São João da Thay. “Estou muito grata pela confiança e espero fazer a diferença e ajudar a mudar a vida de muitas crianças e adolescentes do Brasil”, disse ela em post no Instagram.

Já Bruno revelou, também em publicação nas redes sociais, que está emocionado com essa nova missão. “Juntos marcamos posição, cobramos as autoridades e usamos nossas vozes para dar vez a quem é historicamente negligenciado. O trabalho é intenso, mas muito recompensador”, escreveu ele.

Outros artistas já são embaixadores, como Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Renato Aragão e a personagem Mônica. Inclusive, Thaynara e Bruno ganharam um quadro de Mauricio de Sousa, em que aparecem desenhados junto com Mônica.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais