Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram 1ª foto do filho Zyan

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Foto: Instagram/@gio_ewbank

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank publicaram pela primeira vez uma foto de seu terceiro filho, Zyan, nascido na última quarta-feira, 8. A imagem do bebê ao lado da mãe foi compartilhada no Instagram pelo casal nesta sexta-feira, 10.

"Bem-vindo, meu amorzinho! Que a nossa jornada seja linda... Porque eu te amo muito!", escreveu Giovanna Ewbank.

Seu marido ressaltou que agora é "pai de três", já que, além de Zyan, o casal também é pai de Titi, de 7 anos de idade, e Bless, de 6.

A gravidez foi anunciada em dezembro de 2019, e o anúncio do nascimento do bebê foi dado pelo humorista Hélio de la Peña, que está administrando a conta no Instagram de Bruno para divulgar conteúdos sobre racismo.

Confira abaixo a primeira foto publicada pelo casal: