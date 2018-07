Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem primeiro ensaio fotográfico com a filha Titi; confira

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão casados há seis anos Foto: Iara Morselli/Estadão

A primeira imagem do ensaio foi publicado na conta do próprio fotógrafo, André Nicolau, na qual a menina é quase amassada pelos pais bobões, recebendo colo de Giovanna e um beijo de Gagliasso. Ela usa um vestido listrado e um modelo de turbante, já característico dos looks da pequena, que tem apenas três anos. Na legenda, o fotógrafo escreveu "Boa noite com amor! #titimeuamor".

A foto já tinha mais de 16,9 mil curtidas somente até o início da manhã desta terça-feira, 25. Como comparação, há duas semanas, Nicolau publicou uma imagem de Gagliasso para uma campanha publicitária de uma marca de cuecas, conquistando 3,6 mil curtidas.