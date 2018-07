Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: 'A primeira vez foi na sala de cinema'

Giovanna Ewbank disse que se fez de "difícil" para Bruno Gagliasso não fugir após a primeira vez. Foto: Iara Morselli/Estadão

A atriz Giovanna Ewbank estreou um programa de entrevistas em seu canal no YouTube. O primeiro convidado foi o próprio marido, Bruno Gagliasso. E as revelações deixaram todo mundo surpreso. O fato mais curioso é acerca da primeira vez do casal.

"Foi na sala de cinema", confessou Gagliasso. "Você lembra quem estava na sala ao lado?", pergunta Giovanna. "Leo Fuchs, Fê Paes Leme e Thiago Martins".

A atriz dá mais detalhes. "A gente tinha voltado de uma festa. Demorou [para transarmos], uns três meses. Segurei um pouquinho para fazer uma graça", diz, entre risadas.

"Chegamos de uma festa, todo mundo. Eu e o Bruno fomos para a sala de cinema e eles foram para a salinha do lado", contou Giovanna.

"Quando a gente saiu", segue a atriz, "estavam os três batendo palmas e olhando pasmos para nós. 'Gente, a gente escutou tudo' [disseram]. Foi maravilhoso".

O casal revelou outros detalhes da relação. Antes de se conhecerem, Giovanna acreditava que não tinha nada a ver com o Bruno - porque ele é baladeiro e ela, caseira. O primeiro encontro foi em uma festa à fantasia e Bruno se impressionou com a beleza da atriz.

Hoje, Bruno se considera vaidoso e diz que começou a gostar de moda após conhecer a esposa. "Já fui muito gordinho e isso me incomodava muito. Hoje sou mais vaidoso", contou.

Confira o vídeo: