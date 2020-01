Bruno Gagliasso e Gio Ewbank celebram aniversário de funcionária

Bruno Gagliasso, Jane Cristina e Giovanna Ewbank. Foto: @gio_ewbank / Instagram

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank homenagearam nesta quinta-feira, 16, Jane Cristina, funcionária da casa deles que fez aniversário.

Com flores e um beijo em cada bochecha, o casal deu dois buquês para a empregada e deixaram uma mensagem para ela no Instagram. "Hoje é niver dessa mulher maravilhosa, que encanta a todos com seu amor e seu coração", escreveu Giovanna.

"Obrigada por estar em nossas vidas, obrigada por tudo e por tanto. Nós te amamos muito. Parabéns, Janinha", agradeceu.

Jane ganhou bolo e, no ano anterior, também recebeu uma homenagem da família. Em sua rede social, a mulher já publicou diversas fotos ao lado do casal de artistas e chegou a chamar Bruno Gagliasso de "filhote que tanto ama" e "filho amado". Confira: