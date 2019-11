Bruno Gagliasso e Gio Ewbank adotam cadela abandonada em estrada

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotaram Lasanha, a mais nova integrante da família. Foto: Instagram / @brunogagliasso

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotaram nesta terça-feira, 5, uma cachorrinha que encontraram em uma estrada. Segundo o ator, o animal estava perdido, com sarnas e machucados.

"Descemos do carro para resgatá-la e imediatamente nossos corações foram invadidos por muito amor. Agora ela tem um nome, uma casa e uma família", escreveu no Instagram Gagliasso, que apelidou a cadela de Lasanha.

"Nos próximos dias, a Lasanha vai receber todo tratamento e carinho para logo logo brincar com nossos outros bebezões", completou ele, referindo-se aos filhos Bless, um menino de quatro anos, e Titi, uma menina de seis.

A ONG Garra Animal elogiou a atitude do casal. “Não existe sensação melhor nessa vida do que poder salvar outra vida. Amamos vocês”, afirmou. Gio Ewbank também comentou a publicação do marido: “Coisinha mais linda e amada.”

Veja a postagem na íntegra:

