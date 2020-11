Bruno Gagliasso compartilha foto com Zyan: ‘Vontade de passar o dia assim’

Bruno Gagliasso compartilhou momento segurando Zyan no colo Foto: Instagram/ @brunogagliasso

Bruno Gagliasso encantou os seguidores ao compartilhar uma série de fotos de um momento com seu filho caçula Zyan, três meses, nesta segunda-feira, 2.

Em publicação no seu perfil do Instagram, o ator aparece com o bebê no colo mandando beijos e sorrindo. "Vontade de passar o dia todo assim", escreveu ele na legenda do post.

A mãe do Zyan e esposa de Bruno, Giovanna Ewbank, comentou a série de fotos do pequeno. “Que delícia!!”. Além disso, diversos fãs também elogiaram a publicação.

"Nem poderia pegar pois, senão, eu morderia todinho", "Está grandão! Que fofura","Até a orelha é igual à sua", “Não tem como não se apaixonar por esta cena! Lindos” foram alguns dos comentários dos seguidores.

A gravidez de Zyan foi anunciada por Giovanna e Bruno em dezembro de 2019. O nascimento do filho do casal foi em 8 de julho deste ano e o anúncio foi dado pelo humorista Hélio de la Peña, que estava administrando a conta no Instagram de Bruno para divulgar conteúdos sobre racismo.