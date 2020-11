Bruno Gagliasso compartilha foto com o pequeno Zyan: ‘Coisa mais linda’

Bruno Gagliasso posta foto abraçando Zyan Foto: Instagram/ @brunogagliasso

Bruno Gagliasso resolveu compartilhar a foto de um momento de ternura com seu filho mais novo Zyan, de quatro meses.

Em uma publicação no Instagram, o ator postou o clique, tirado pelo amigo Thiago Jenne, abraçando o bebê que olha diretamente para a câmera.

"Muito obrigado pelo flagra, tio Thiago Jenne. Coisa mais linda do papito #zyan ", escreveu Bruno na legenda do post. Nos comentários, diversos foram os elogios ao momento fofo com o pequeno.

“Aiaiaiaiai que delicia”, disse a mãe de Zyan, Giovanna Ewbank. “Imaginando o cheirinho daqui”, comentou Babu Santana. “Coisa fofa”, falou também o ator Murilo Rosa.

Além de Zyan, Bruno e Giovanna também são pais de Titi, 7, e Bless, 6. Nesta segunda-feira, 23, a mãe das crianças também compartilhou um clique de Bless. "Acordar assim todos os dias com esse seu olhar é uma benção divina! Como você é lindo e amoroso meu filho!”, escreveu ela na publicação.