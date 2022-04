Bruno Gagliasso compartilha brincadeiras do filho mais novo; confira

Bruno Gagliasso e Zyan, filho mais novo do ator. Foto: Instagram / @brunogagliasso

O ator Bruno Gagliasso estourou o fofurômetro ao publicar um momento de brincadeira com o filho mais novo: Zyan. Os dois estavam brincando de boneca no rancho da família com um cachorrinho, que estava trocando dentes e mordeu a boneca do garotinho.

“Tarde de rolê com meu bebê tatuado e sua baby que teve o pé totalmente devorado por um cão de dentes em formação”, escreveu o ator na legenda.

Zyan, de quase dois anos se irritou com o animal e mostrou ao pai o que ele fez com a sua bebê. Bruno compartilhou o momento em sua conta no Instagram. “Que foi? Ai tadinha dela! Dá um beijo nela e cuida dela”, orienta o pai no vídeo.