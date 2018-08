Bruno Gagliasso compartilha bastidores de ensaio com a filha Titi

O ator Bruno Gagliasso compartilhou fotos de bastidores de um ensaio que fez com sua filha, Titi Foto: Instagram/@brunogagliasso

O ator Bruno Gagliasso compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos dos bastidores do ensaio fotográfico feito com a filha, Titi, para uma campanha de Dia das Mães da organização não-governamental ID_BR.

“O que me faz feliz é ver você feliz”, escreveu o ator na legenda das fotos, agradecendo o trabalho feito pelo fotógrafo Elvis Moreira. Nas imagens, Gagliasso aparece brincando com menina nos intervalos do ensaio.

Em abril, Bruno já havia demonstrado seu amor por Titi ao fazer uma tatuagem no braço esquerdo reproduzindo uma foto dos dois. O desenho foi feito por um tatuador sueco e Gagliasso compartilhou nas redes sociais as imagens da sessão e do resultado final.

Hoje com quatro anos, Titi foi adotada por Bruno e sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank, em 2016, após Giovanna conhecer a menina em um orfanato no Malauí, na África, quando fez reportagem para o programa Domingão do Faustão.

