Bruno, do KLB, será pai pela primeira vez: 'Coisa mais importante do mundo'

O cantor Bruno, do KLB, e a namorada Maria Luiza Foto: Instagram/@maluprange

Bruno Scorn, do trio musical KLB, será pai pela primeira vez. O cantor usou as redes sociais nesta sexta-feira, 23, para comemorar a gravidez da namorada Maria Luiza.

"É… chegou no momento onde a vida me surpreendeu, com o maior presente que Deus poderia me dar. Vindo do nada, pra se tornar a coisa mais importante do mundo", iniciou o artista no texto que publicou no Instagram.

Bruno e Maria Luiza aparecem com as mãos, fazendo um formato de coração, na barriga dela.

“Estava eu em um dia normal, indo pra casa da Maria Luiza em uma sexta à noite, quando no meio do caminho, ela me liga por vídeo, assustada me dando a notícia: 'estou grávida'. Naquele mesmo segundo, eu fui coberto de benção e uma tranquilidade sem tamanho, junto com uma paz e felicidade que até eu estava me estranhando”, brincou.

O casal já divulgou o sexo do bebê, que será um menino e receberá o nome de Ravi. Bruno aproveitou a oportunidade para fazer uma declaração de amor para a namorada: "Quando te conheci, eu senti algo muito forte, que seria eterno, mas não fazia ideia do que seria. Está aí aquilo que senti".

O cantor também lamentou que o avô não conhecerá o neto. O músico, produtor e empresário Franco Scornavacca, pai de Bruno, Kiko e Leandro, morreu em 2018 por causa de uma parada cardíaca. Ele tinha 70 anos de idade. "Só sentirei porque meu grande herói, meu pai, não vai conhecer seu neto que tanto queria, mas a alegria vai reinar com os melhores tios, melhores tias e minha mãe com mais um neto. Vocês são tudo pra mim", concluiu.