Bruno De Luca e Sthéfany Vidal esperam o primeiro filho

Grávida de três meses, Sthéfany Vidal e Bruno De Luca já planejavam aumentar a família: 'Meu sonho sempre foi ser pai'. Foto: Instagram/@brunodeluca

Nesta quarta-feira, 6, Bruno De Luca revelou que terá seu primeiro filho com Sthéfany Vidal. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador do BBB: A Eliminação, do Multishow.

Bruno e Sthéfany estão juntos desde o Revéillon de 2019 para 2020, e em maio de 2021 o casal ficou noivo.

"Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro", declarou o ator.

A repórter está grávida de três meses e os dois já planejavam aumentar a família desde o Ano Novo de 2021 para 2022.