Bruno Boncini dá detalhes sobre carreira solo e saída da Malta

Foto: Reprodução / TV Globo

O cantor Bruno Boncini falou mais a respeito do anúncio de sua saída da banda Malta, onde conseguiu projeção no mundo artístico, e contou sobre seus planos de seguir carreira solo no Encontro com Fátima desta segunda-feira, 27.

"Foi tudo numa boa. Realmente, foi um momento em que as ideias, não digo nem de palco, mas de estrada, mesmo, estavam um pouco diferentes. Eu queria fazer algumas coisas, eles não. Eles queriam algumas coisas e eu não. Pra eu não brecar eles, e eles não me segurarem, cada um continuou no seu caminho", explicou sobre os motivos de seu desligamento da banda.

Impulsionada pela participação no Superstar, e pela presença na trilha sonora da novela Alto Astral, a banda conseguiu emplacar o hit 'Diz Pra Mim', que lhes rendeu um disco de platina e uma indicação ao Grammy. Agora, Bruno pretende seguir carreira solo.

"Sigo fazendo exatamente o que eu fazia na Malta. Grande parte das composições da Malta são minhas. Fiquei feliz que assim que saí, já recebi alguns convites, como por exemplo a música da tocha olímpica, vou estar no Criança Esperança junto com o Chitãozinho e Xororó, e estou muito contente com essa nova fase", respondeu, ao ser perguntado por Fátima se continuava no Rock.

O cantor ainda revelou que não não guarda mágoas dos antigos companheiros, e deseja sucesso: "A Malta não acabou, e não vai parar. Os meninos vão seguir. Eles são muito talentosos, têm tudo pra continuar o trabalho muito bonito. Todo mundo tem espaço, e todo mundo merece sucesso, tanto eu quanto os meninos".