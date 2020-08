Brunna Gonçalves fala sobre valor de lipoaspiração de alta definição

Brunna Gonçalves contou alguns detalhes da lipoaspiração de alta definição que realizou Foto: Instagram / @brunnagoncalves

A cantora Ludmilla e sua mulher, Brunna Gonçalves, surpreenderam a internet nesta semana ao mostrar os resultados de um procedimento conhecido como lipoaspiração de alta definição (lad). E na quarta-feira, 5, Brunna publicou alguns stories no Instagram em que deu mais detalhes sobre a cirurgia e o valor da lipoaspiração.

“A cirurgia demorou sete horas no total”, contou Brunna. Ela destacou que as três primeiras semanas após a cirurgia, feita para melhorar o desenho corporal do paciente, foram “bem tensas” mas que agora já está se sentindo bem. Sobre o pós-operatório, ela ressaltou que é importante realizá-lo em uma clínica especializada.

A dançarina também está fazendo uma dieta e usando uma cinta para evitar perder os resultados da cirurgia. “A partir do momento que você se olha no espelho e quer mudar alguma coisa, vale a pena”, disse Brunna ao ser perguntada sobre o motivo da cirurgia. Ela destacou que está “muito feliz” com o resultado.

Já sobre o valor da lipoaspiração hd, como também é conhecido o procedimento, Brunna não contou quanto pagou, mas informou uma faixa de preço. “A cirurgia gira em torno de 37 a 50 mil, depende do caso, e isso fora o hospital”, disse ela. Além do preço, a cirurgia também exige um cuidado na hora de escolher o profissional que irá realizá-la.

