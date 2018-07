Bruna Marquezine supera Anitta e se torna a brasileira com mais seguidores no Instagram

A atriz Bruna Marquezine superou Anitta como a brasileira com mais seguidores no Instagram Foto: Luciana Prezia/Estadão

Impulsionada pela Copa do Mundo, a atriz Bruna Marquezine superou Anitta e se tornou novamente a brasileira com mais seguidores no Instagram. Neste momento, a namorada do jogador Neymar conta com 29,5 milhões de fãs que acompanham suas publicações, contra 29,4 milhões da cantora.

Além do torneio de futebol, a atuação de Bruna na novela das sete Deus Salve o Rei também ajudou na sua visibilidade no Instagram. As duas vêm alternando a primeira posição desde o início de 2018, com fãs organizando campanhas para atrair mais seguidores para os seus ídolos.

A terceira colocação do ranking continua com a atriz Marina Ruy Barbosa, que também está em Deus Salve o Rei, com 25,6 milhões de seguidores. Entre os homens, Neymar ocupa a primeira colocação e está perto de se tornar o primeiro brasileiro a ultrapassar a marca de 100 milhões de seguidores, com 99,6 milhões de fãs.

