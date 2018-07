Bruna Marquezine recebe lições de árabe em viagem pela Jordânia e Líbano

Foto: Reprodução/Twitter

Bruna Marquezine tem recebido lições de árabe durante sua viagem ao Oriente Médio.

Após voltar da Jordânia, onde visitou campos de refugiados, Bruna passou pelo Líbano e conheceu uma representante da ONG UNHCR que lhe ajudou com o novo idioma.

Uma ensinou para a outra a sua língua mãe. No Twitter, elas trocaram algumas palavras. "Oi", disse a síria. "Marhaba", respondeu Bruna, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Há uma semana Bruna visita as atividades que a ONG I Know My Rights promove na região.

Nessa quarta-feira, ela acompanhou as atividades da ACNUR, uma agência da ONU, que publicou em seu perfil no Twitter imagens da atriz com o grupo.

Mesmo estando envolvida com a causa há um ano, somente agora a atriz decidiu conhecer de perto o trabalho dessa ONG.