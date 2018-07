Bruna Marquezine posta vídeo com coreografia de 'Paradinha'

Bruna Marquezina dança 'Paradinha' Foto: Instagram/ @pepperpauloSeguir

Bruna Marquezine está em Ibiza com seu assessor, Paulo Pimenta, e outros amigos.

O grupo está um iate aproveitando as férias e a atriz decidiu participar do #ParadinhaChallenge, um desafio das redes sociais no qual as pessoas fazem a coreografia da música Paradinha, da Anitta.

Pimenta postou um vídeo dele e de Bruna dançando o refrão da música e marcou a cantora, que respondeu: "Rycooooooo". Neymar foi um dos primeiros a curtirem a publicação. Assista: