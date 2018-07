Bruna Marquezine posta foto de topless em viagem ao Caribe

Longe da badalação do carnaval, Bruna Marquezine aproveitou o fato de ser uma anônima das Ilhas Turks e Caicos, localizada no mar do Caribe, e fez topless na praia.

A foto de Bruna recebeu mais de 150 mil curtidas em apenas 30 minutos, e quase 2 mil comentários, a maioria elogiando a boa forma física da atriz.

Morning, Turks ☀️ Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Fev 28, 2017 às 6:49 PST

Ela está de férias no local com uma comitiva de amigos, que inclui Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, e a atriz Tatá Werneck.

A trupe não tem economizado na viagem. A diária do hotel em que estão hospedados não sai por menos de R$ 5.600. Veja algumas fotos publicadas pelos atores:

O tanto que te amo só não é maior que o tanto que ri quando te vi de máscara debaixo d'Água Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Fev 27, 2017 às 8:16 PST

⭐️ Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Fev 27, 2017 às 4:05 PST

Que dia lindo com vcs e o golfinho . Quando digo golfinho quero dizer @paulogustavo31 :) @thalesbretas @brumarquezine ❤️ Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Fev 26, 2017 às 4:05 PST

O mar do Caribe só não é mais lindo que ela ! @brumarquezine #musa Uma publicação compartilhada por paulogustavo31 (@paulogustavo31) em Fev 26, 2017 às 8:45 PST