Bruna Marquezine nega que esteja em 'aplicativo para ricaços'

Bruna Marquezine Foto: Instagram / @brunamarquezine

A atriz Bruna Marquezine usou os stories de seu Instagram para negar boatos de que estivesse usando um "aplicativo de relacionamento para ricaços" nesta quarta-feira, 17, um dia após as redes sociais terem se exaltado pelo fato de a brasileira ter sido vista junto a Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian.

"Acabei de ler que parece que eu 'estou num aplicativo para ricaços'. Queria saber quem é que escreve, que tem essas ideias. Essa pessoa é criativa, deve ser divertídissima", ironizou Marquezine, desmentindo os rumores veiculados na internet.

Porém, Bruna afirmou que já teve contato com o app: "Na matéria tá dizendo que é um aplicativo de relacionamento para ricaços. Já ouvi falar. Não só ouvi, já tive esse aplicativo, muito tempo atrás, pra ver qual era a desse aplicativo. Nunca encontrei ninguém nesse aplicativo."

VEJA TAMBÉM: Personalidades que já formaram um casal e você nem lembrava mais

Ela ressaltou, porém, que não havia necessidade de comprovação de renda quando fez parte de seu quadro de usuários: "Não tinha que comprovar essa quantia, glória a Deus! Você é convidado por um amigo e eles analisam seu Instagram, se eles gostarem, você pode entrar."

"Tive por muito pouco tempo esse aplicativo. Não sei se agora as regras do aplicativo mudaram, se precisa comprovar um milhão de reais, dólares. Se você comprovou, parabéns. Se cruzou comigo, não sou eu, porque eu nem tenho essa conta mais", alertou.

"[Fiz esses stories] só pra dizer que não estou em aplicativo nenhum. Poderia? Poderia, porque não está fácil. Minha conta já foi desativada há anos. Não tinha que comprovar que tinha um milhão na conta. Queria dizer que quando estive no aplicativo, nunca saí com ninguém que conheci no aplicativo", concluiu Bruna Marquezine.

Jornal inglês chama Bruna Marquezine de 'sósia' de Kourtney Kardashian