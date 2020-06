Bruna Marquezine mostra primeiros resultados de transição capilar

A atriz Bruna Marquezine está fazendo o processo de transição capilar Foto: Denise Andrade / Estadão

A atriz Bruna Marquezine publicou um story em sua conta no Instagram no domingo, 8, em que mostrou o começo do seu processo de transição capilar. Nele, a pessoa busca retornar ao seu cabelo natural, cacheado, evitando o uso de produtos químicos e outros processos utilizados para alisar o cabelo.

“Cachinhos voltando”, comentou a atriz na publicação. Ainda no domingo ela foi questionada por um seguidor no Twitter se o processo de transição estava sendo feito por causa de alguma futura personagem em uma produção, mas Bruna disse que não.

@BruMarquezine off: a transição capilar é pra alguma personagem? pic.twitter.com/1m5CGU4IgC — luiz henrique (@luizhenrisque) June 8, 2020

O processo de transição capilar envolve o corte de parte do cabelo, as partes alisadas, deixando apenas a parte natural, da raiz. A partir daí é necessário lidar com duas ou mais texturas de cabelo ao mesmo tempo. A transição pode variar de seis meses a dois anos, dependendo do comprimento de cabelo desejado.

Bruna Marquezine publicou um story para mostrar seu processo de transição capilar Foto: Instagram / @brunamarquezine

A transição capilar, como a que está sendo realizada por Bruna no momento, tem ganhado popularidade nos últimos anos, conforme aumenta o desejo de voltar a ter os cabelos naturais, mais cacheados e crespos. Leia mais sobre o processo, e veja o depoimento de pessoas que passaram por ele, clicando aqui.