Bruna Marquezine ganha álbum da Copa só com figurinhas de Neymar

Bruna Marquezine e Neymar. Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Nesta quinta-feira, 19, Bruna Marquezine foi surpreendida com um presente da Panini, marca que produz o álbum oficial da Copa do Mundo 2018: ela ganhou o álbum e dezenas de saquinhos com figurinhas. Entretanto, o presente era uma brincadeira com o romance dela com Neymar, com quem namora.

Bruna publicou o momento em que abria os recebidos em seu Stories do Instagram. Na capa, havia uma pergunta: "Bruna, a Panini quer saber: figurinha repetida completa álbum?". Então chegou a hora de abrir as figurinhas. "Eu abri o primeiro saquinho, aí olha a primeira figurinha. Eu falei: 'Meu Deus, não acredito! É muita conexão'", disse a atriz, até perceber que se tratava de uma pegadinha. "É uma cilada, Bino. É um jogo comigo".

A atriz então quis saber se as figurinhas de Neymar são raras ou comuns: "Ele pelo menos é raro tipo o Pikachu no Pokemon Go?". Bruna perguntou aos seus seguidores se alguém estava interessado em trocar as figurinhas. "Interessados, favor entrar em contato. Nunca pensei que diria isso, mas eu tô dando meu namorado pra quem quiser. Eu troco por qualquer um, por favor", disse.