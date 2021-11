Bruna Marquezine ficou em 2º lugar para fazer a Supergirl no filme ‘The Flash’

Bruna Marquezine na pré-estreia do filme Vou Nadar até você, em São Paulo Foto: Ciça Neder

Bruna Marquezine revelou nesta segunda-feira, 15, que fez um teste para interpretar a Supergirl no filme The Flash, da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, ela contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional.

O papel foi conquistado por Sasha Calle e o filme tem previsão de estreia para 4 de novembro de 2022. Segundo Marquezine, a pandemia da covid-19 foi um dos motivos para ela não ter sido escolhida.

As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na Inglaterra, onde o filme foi rodado. "Não tinha como ir, tentaram de todas as formas possíveis", disse. "Mas esse não foi o único motivo, o papel era dela (Sasha Calle)".

"Eu soube de alguns nomes de atrizes que eu considero muito mais capacitadas do que eu. Eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o Top 5, fui para o Top 2. Até então, era para uma personagem que a gente não tinha muita informação", revelou.

A atriz chegou a fazer um teste virtual com Miller, intérprete do Flash nos cinemas, e foi elogiada por ele. "Era um [chamado] 'teste frio'. E ele disse: 'Esse teste frio veio direto do inferno, que bom!", lembrou ela.

Marquezine afirmou que esse teste foi uma das melhores experiências profissionais que teve até o momento e que o resultado fez com que ela acreditasse mais em seu trabalho. "Há muito tempo eu não sentia isso. Eu falava: sou atriz, amo o que faço e sei fazer", finalizou.