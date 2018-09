Bruna Marquezine faz desabafo sobre depressão: 'Não tive forças para ir atrás de ajuda sozinha'

Bruna Marquezine Foto: Instagram / @brumarquezine

A atriz Bruna Marquezine fez um desabafo em que revelou ter sofrido com depressão e distúrbio de imagem em seu Instagram nesta quarta-feira, 5.

"Eu já sofri e muito com distúrbio de imagem. Na época, as pessoas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei", conta a atriz.

De acordo com ela, isso ocorreu recentemente, pouco antes de ter interpretado a personagem Catarina em Deus Salve o Rei.

"Acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo. Achava que tinha que emagrecer de todo jeito. Tomava laxante todos os dias - por mais de três meses."

"Junto com tudo isso eu tive depressão. Não só por isso, mas principalmente por esses motivos. Muitas questões de autoestima. Não me achava bonita suficiente, e, consequentemente, boa suficiente pra nada".

"Comecei a ficar assustada, minha depressão também avançando, comecei a tomar atitudes que começaram a me assustar e fui atrás de ajuda.

A atriz ressaltou, porém, a importância de contar com o auxílio de pessoas próximas durante o período: "Não tive força pra ir atrás de ajuda sozinha. Minha família começou a perceber, e pouquíssimos amigos entenderam o que tava acontecendo.

"Num determinado momento eu nem entendia muito, eu só sabia que tava muito infeliz, não gostava de mim, sofria muito e já tava assustada com aquilo."

Bruna contou que, atualmente, está feliz e sente-se bem consigo mesma: "Depois de fazer terapia, análise - faço até hoje e vou fazer pra sempre - consegui estar saudável mentalmente e fisicamente de novo."

A atriz trouxe o assunto à tona após ter lido alguns comentários feitos em uma foto publicada por ela recentemente.

Entre eles, frases como "a menina tá só a caveira, já já o Neymar dá um chute nela... Apenas penso" e "Se não tá com nenhum problema de saúde... Os amigos tem que dizer que tá feio, muita magreza, já tá ficando anorexa, cuidado."

Comentários recebidos por Bruna Marquezine. Foto: Instagram / @brumarquezine

"Ser sincero é diferente de ser sem noção e sem educação. Se uma pessoa te pergunta a sua opinião, você deve dizer a verdade. Se ela não pergunta, você fica calada", pediu Bruna.

"São comentários irresponsáveis, pessoas irresponsáveis. O que vocês estão fazendo é grave. Esse seu comentário ingênuo e inocente começa a fazer com que a gente se olhe diferente. A gente se olha no espelho e começa a enxergar coisas que nunca tinha enxergado, nem existiam, mas se tornam verdades muito fortes dentro da gente, que fazem a gente deixar de se amar, de se sentir bonita. Isso é muito sério."

"Não tô falando que não podem fazer críticas nas minhas fotos, mas nas fotos de qualquer pessoa. Se a sua crítica for ofender, machucar, fazer com que a pessoa se sinta mal com o corpo dela, machucar essa pessoa, por mais que sem intenção, fica quieta."

"Por que perder o seu precioso tempo fazendo qualquer tipo de comentário que não é construtivo? Chega, gente! As pessoas precisam parar com isso! "

"Fico me perguntando se as pessoas teriam coragem de dizer esse tipo de coisa se me encontrassem na rua. Você pode até não estar dizendo pessoalmente, mas continua dizendo pra mim. Eu tenho sentimentos e sou um ser humano. Então toma cuidado com o que você diz, não só pra mim, mas para qualquer pessoa."

"Eu vejo mulheres diminuindo as outras. 'Ai tá muito magra, homem gosta de carne'. Manda ele na churrascaria! [...] O nosso corpo, mulheres, não foi feito para agradar os homens. É horrível ver mulheres com esse raciocínio machista."

"Comecem a refletir sobre a responsabilidade de vocês e as consequências que as palavras de vocês podem ter. Nossas palavras podem abençoar ou amaldiçoar a vida de outra pessoa. Sejam responsáveis, não é só um comentário. Pode afetar muito quem tá lendo.

Por fim, a atriz fez questão de ressaltar sua saúde no momento: "Eu amo meu corpo e tô muito feliz com ele, do jeito que ele é. Não quero emagrecer, não tô fazendo nenhuma dieta pra emagrecer. Não estou preocupada com isso."

"Eu tô muito saudável, graças a Deus. Inclusive, antes de vir para essa viagem [Bruna está na Itália], fiz todos os exames e fiquei super feliz com os resultados, meu médico também. Tô muito bem e isso deveria ser a única coisa importante."

"A única coisa que importa é sua saúde e sua felicidade, não permita que a opinião alheia forme a sua opinião sobre você mesma. Não se enxergue através do olhar do outro."