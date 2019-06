Bruna Marquezine evita falar sobre acusação de estupro contra Neymar

A atriz Bruna Marquezine. Foto: Daniela Ramiro / Estadão

Bruna Marquezine e Neymar formavam o casal ‘Brumar’. Não estão mais juntos desde o fim do ano passado.

“Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi por aí e li na internet muita gente escrevendo”, disse Bruna, em outubro, sem revelar o motivo da separação.

Em junho, Neymar foi acusado por estupro da modelo Najila Trindade em Paris, na França. Segundo informações do site UOL, Bruna Marquezine se esquivou ao ser questionada sobre o assunto nesta terça-feira, 11. “Não vou falar desse assunto”, afirmou, ao ser questionada se acredita na inocência do ex-namorado.

A atriz esteve em um evento na região de Ipanema, no Rio de Janeiro. Desde que a notícia foi divulgada, Neymar recebeu apoio dos fãs, mas Bruna Marquezine não se manifestou nem pelas redes sociais. No domingo, ela feliciou uma outra ex-namorada de Neymar, Carol Dantas, pelo casamento com o empresário Vinicius Martinez.