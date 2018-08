Bruna Marquezine é surpreendida com declaração de Neymar e chora

Atriz se emocionou com declaração do namorado Foto: YouTube / GIOH

A distância não impediu Neymar de declarar o seu amor por Bruna Marquezine. A atriz participava de entrevista com Giovanna Ewbank quando foi surpreendida pela amiga com uma declaração de amor do jogador de futebol.

“Oi meu amor. Queria te mandar um grande beijo, dizer que to morrendo de saudade, morrendo de vontade de te ver”, disse Neymar em um vídeo no celular de Giovanna.

Ele continuou, dizendo que a viagem a Fernando de Noronha foi o melhor momento de sua vida. Foi nessa viagem, no ano-novo, em que os dois reataram o relacionamento.

“Foi a melhor viagem da minha vida, um momento único não só para mim mas acho que para você também”, disse Neymar. Nesse momento é possível notar que Bruna fica abalada e começa a chorar.

“Eu acho que o Brasil torce por vocês porque vocês são muito verdadeiros, a gente vê muita verdade e muito amor no relacionamento de vocês”, elogiou a amiga Giovanna.

“Quero dizer que você é muito importante para mim, minha alegria e minha paz. Quando estou com você, me sinto completo e feliz”, finalizou o jogador.

Confira: