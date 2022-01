Bruna Marquezine e Sasha Meneghel protagonizam meme em parque e internautas não perdoam; veja

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel se divertem em parque na Flórida, nos Estados Unidos Foto: Twitter/@BruMarquezine

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel protagonizaram o primeiro meme de personalidades de 2022. Na primeira semana do ano, a atriz publicou, no perfil oficial dela no Twitter, um vídeo em que aparece ao lado da amiga no momento em que ambas iriam começar a brincar em uma montanha russa.

O registro foi feito em um parque de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

"Resolvi deixar isso aqui", escreveu Bruna Marquezine na legenda das imagens postadas.

No vídeo, Sasha está risonha, se divertindo muito, enquanto a atriz aparece em momentos de 'terror'. Enquanto o brinquedo está ativo, por um rápido instante, parece que Bruna havia desmaiado. Mas ela volta logo a sorrir.

Assista ao vídeo:

resolvi deixar isso aqui — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) January 6, 2022

A publicação viralizou e logo foi alvo de piadas e brincadeiras de internautas e outras personalidades.

"Não achei que fosse rir tanto tão cedo até ver o vídeo da @BruMarquezine com a @SashaOficiaI :) aquele mini desmaio eu to revendo desde 5:30 da manhã", escreveu Tatá Werneck.

Não achei que fosse rir tanto tão cedo até ver o vídeo da @BruMarquezine com a @SashaOficiaI :) aquele mini desmaio eu to revendo desde 5:30 da manhã — Tata werneck (@Tatawerneck) January 7, 2022

Bruna Marquezine ao som do Windows pic.twitter.com/UU64xnHjES — Father, Son, and House of Bruno (@brhunomarques) January 6, 2022