Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa se despedem de personagens da novela ‘Deus Salve o Rei’

Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine fizeram posts se despedindo das suas personagens na novela 'Deus Salve o Rei' Foto: Globo/Paulo Belote

A atriz Bruna Marquezine fez post no Instagram para se despedir de Catarina, a vilã da novela Deus Salve o Rei, que acabou indo para a forca no último episódio, exibido na terça-feira, 30. A última fala da personagem foi “eu não me arrependo de nada, faria tudo novamente”, e Bruna concordou com a frase em seu post.

"Que jornada a nossa, não é mesmo, Catarina?! Foi uma aventura e tanto! Nossa trajetória, que teve um início bastante atribulado, foi tão bonita quanto complexa. Repleta de desafios, superações, surpresas, conquistas, descobertas, erros e acertos, tanto pra mim, quanto pra você. E por isso eu tenho muito orgulho de nós duas e te levarei pra sempre como uma das personagens mais desafiadoras e gratificantes de fazer da minha carreira. Serei sempre grata por todo o aprendizado e crescimento. Que honra foi dar vida a você! Você me fez ir além! E sabe de um coisa, Catarina?! Eu também não me arrependo de nada. FARIA TUDO EXATAMENTE IGUAL!", escreveu a atriz.

Marina Ruy Barbosa, que fez a protagonista Amália, também se despediu da sua personagem na novela em um post no Instagram. “Daqui a pouco vai ao ar o último capítulo de Deus Salve o Rei. Apenas começando a me despedir: Final de novela. De um ciclo. De uma vida. De uma história. De amores. De conflitos. É tão lindo e ao mesmo tempo completamente louco passar um ano vivendo outra vida, que, de repente, em um piscar de olhos acaba. Eu nunca mais vou vestir esses figurinos. Eu nunca mais vou fazer as tranças da Amália. Eu nunca mais vou pisar em Artena ou Montemor ou qualquer outro reino da Cália. Eu não vou mais atirar de arco e flecha, nem lutar com espada, muito menos fazer sopa na feira. Os cenários vão se transformar em outros lugares, para outras pessoas contarem outras histórias e não serão mais os passos medievais e a orquestra que escutaremos ali. É triste e ao mesmo tempo um alívio", desabafou a atriz.