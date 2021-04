Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumem namoro Foto: Instagram/@brunamarquezine

Quer melhor pretexto do que o 'Dia do Beijo' para assumir um romance? Depois de tanta expeculação por parte dos fãs, Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumiram o namoro.

A especulação na internet sobre o relacionamento começou em junho de 2020, mas ambos negaram na época.

Em dezembro, a atriz, Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, participantes do Big Brother Brasil 20, passaram o reveillon juntas em uma 'ilha privada'.

Nesta terça-feira, 13, Bruna Marquezine usou os stories do Instagram para publicar uma foto em que aparece aos beijos com Enzo, em frente à praia, em Fernando de Noronha, no entardecer.

"Feliz Dia do Beijo, coisa", escreveu a atriz.

O filho de Edson Celulari e Claudia Raia também postou a mesma foto nos stories e acrescentou: "Feliz Dia do (melhor) Beijo".