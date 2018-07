Bruna Marquezine curte comentário que supõe affair entre Neymar e Demi Lovato

Neymar e Marquezine terminaram namoro em junho e suposto affair entre o jogador e Demi Lovato tem circulado na redes sociais Foto: Fabio Motta/Estadão | Instagram/@daveophilly

A amizade entre Neymar e Demi Lovato pode ser, na verdade, o início de um affair entre os dois. E quem parece apoiar a ideia é Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.

O furor nas redes sociais começou quando Demi usou seu Instagram Stories para publicar uma imagem em que aparece vestindo uma camisa personalizada do Barcelona ao lado de Neymar.

A foto foi compartilhada por diversos usuários do Instagram e, em uma das contas, Marquezine curtiu dois comentários. Em um deles, uma seguidora incentiva um namoro entre Neymar e Demi: “Shippo”, ela escreveu. No outro, aparecem emojis com expressões de surpresa, também curtidos pela atriz.

Os internautas logo repercutiram os likes de Marquezine e se questionaram se ela realmente apoia um novo relacionamento do jogador ou se apenas foi irônica nas curtidas.

Confira as melhores reações:

Bruna Marquezine : gente como a gente! Amoo.. pic.twitter.com/PqiDj9jBaB — Wally (@pequeno_W_) 24 de julho de 2017

Se até a @BruMarquezine shippando a Demi e o Neymar quem sou eu pra não shippar também? pic.twitter.com/isnisdc3ns — Belieber e Lovatic (@Miacarvalhoo) 24 de julho de 2017

a bruna marquezine sou eu quando quero mostrar pro boy que já superei pic.twitter.com/t6Wk5J0zmc — luana (@lovatomanorabo) 24 de julho de 2017

Bruna Marquezine mostrando que está de olho nos últimos acontecimentos, sobre o possível rolo de Neymar e Demi. pic.twitter.com/N2zVs6tDf8 — VICK (@Debinha009) 24 de julho de 2017

@marinazanluca na vida eu sou claramente a bruna marquezine, se não for pra mandar indireta nem levanto da cama... pic.twitter.com/RCF7hFKawF — Sailor Sara (@eitasarinhaa) 24 de julho de 2017