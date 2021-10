Bruna Marquezine comenta foto de Enzo Celulari com gata e fãs especulam volta do casal 

O modelo Enzo Celulari e a gata que adotou com Bruna Marquezine Foto: Instagram/@enzocelulari

Uma curtida e um comentário no Instagram foram suficientes para que fãs de Bruna Marquezine e Enzo Celulari especulassem a volta do casal nesta sexta-feira, 1. Isso porque o filho de Claudia Raia e Edson Celulari postou uma foto na rede social e alguns vídeos ao lado da gata que adotou quando estava namorando com a atriz.

"Você está tão grande e eu estava com tanta saudade", escreveu o modelo.

A publicação foi comentada por Bruna Marquezine: "Ah, não, ela não para de crescer".

Muitos fãs repercutiram a interação entre os dois na rede social. "Guarda compartilhada", disse uma internauta. "Já pode voltar a shippar?", questionou outro. "O amor sempre vence", comentou outra.

Em abril de 2021, Bruna e Enzo assumiram o namoro, mas terminaram três meses após o anúncio do relacionamento.