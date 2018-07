Bruna Marquezine chama atenção em foto de calcinha

Bruna Marquezine é capa da revista Joyce Pascowitch de setembro Foto: Reprodução Instagram

Um clique dos bastidores do ensaio sensual da Bruna Marquezine para a revista Joyce Pascowitch rendeu muitos elogios para atriz nas redes sociais. O maquiador Lavoiser divulgou a foto no Instagram, na sexta-feira, 16, com o elogio "Deusa!".

"Sexy sem ser vulgar". "Tão maravilhosa que chega dar raiva. Linda demais!". "Deusa,linda, perfeita! Haja adjetivos para falar dessa Mulher!" Estavam entre os comentários positivos dos internautas que admiram a beleza de Marquezine. Alguns chegaram a alfinetar o jogador de futebol Neymar: "Eu te entendo Neymar".

O fotógrafo Andre Passos que foi responsável pelo ensaio também divulgou algumas imagens.

Uma das fotos publicadas pela revista revela a tatuagem de cruz de Bruna.