Bruna Marquezine canta em festa com presença de Rosalía e impressiona; veja

Bruna Marquezine cantando em festa em São Paulo nesta segunda-feira, 22. Foto: Instagram/@gabrielbenati

Bruna Marquezine soltou a voz durante uma festa realizada após o show da cantora Rosalía na noite desta segunda, 22, em São Paulo. A espanhola compareceu ao 'after', que foi realizado por Ludmilla e contou com a presença de outras personalidades.

No karaokê, a atriz performou a música As Long As You Love, de Justin Bieber, mas chamou a atenção pela sua interpretação do trecho cantado por Big Sean, rapper que faz participação na canção.

O vídeo, que foi registrado pelo fotógrafo Gabriel Benati, foi parar nas redes sociais e atraiu comentários de internautas. "Acabei de ver a Bruna Marquezine cantando karaokê e me pergunto: qual o defeito dessa mulher?", escreveu uma usuária.

Quem acompanhou a artista na música foi João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, que também marcou presença no evento. Além do casal, Juliette também esteve na festa e registrou o encontro com Rosalía.

Outros nomes também estiveram presentes no local e puderam prestigiar a vinda da cantora espanhola ao País, como Brunna Golçalves, Pedro Sampaio, Glória Groove, Gkay, Carlinhos Maia e Rubel.

E a @BruMarquezine cantando “As Long As You Love Me” do @justinbieber no karaokê, como não amar? pic.twitter.com/ePvUSs11Mv — Universal Music Brasil (@umusicbrasil) August 23, 2022

Que voz linda a Bruna Marquezine tem! Perfeita em tudo que faz! João Figueiredo via Instagram story pic.twitter.com/Csk4ZTnWgJ — Mídias MC 〽️ (@MidiasMc) August 23, 2022