Bruna Linzmeyer relembra dificuldades quando teve sexualidade exposta: 'Foi super indelicado'

A atriz Bruna Linzmeyer durante entrevista ao podcast 'PodPah'. Bruna falou sobre como ter sua sexualidade exposta em 2015 afetou sua carreira, entre outros assuntos. Foto: Gabriel Carvalho/ PodPah

A atriz Bruna Linzmeyer, que está no elenco do remake de Pantanal da TV Globo, no papel de Madeleine, relembrou em entrevista ao podcast PodPah qual foi o impacto na sua carreira após sua sexualidade ter sido revelada sem o seu consentimento. Na época, Bruna namorava a cineasta Kity Féo e teve trabalhos cancelados por isso.

"Eu já fazia novela, era 2015, eu já estava há cinco anos na TV, e já namorava a Kity, que foi minha primeira namorada, há uns bons meses [...] Foi super indelicado, pegaram informações sobre a vida dela, que não era uma pessoa pública. Fotos e tal [...] As pessoas que trabalhavam comigo cogitaram que eu negasse e eu disse que isso 'não era uma possibilidade' e que 'a gente tem que lidar com o que vai acontecer agora' [...] Foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, e as coisas foram cancelando. Diziam: 'Não vai mais acontecer e tal'", contou.

Bruna relatou ainda que ficou preocupada, mas que continuou fazendo novelas e outros trabalhos sem camuflar sua sexualidade.

"Hoje em dia as pessoas me chamam porque eu sou sapatão também. Querem estar comigo porque eu tenho e tive essa coragem. E hoje em dia é mais tranquilo falar disso do que era naquela época. Então tem muitos trabalhos, tanto no cinema quanto na publicidade, de pessoas que chegam perto de mim porque gostam de quem eu sou, porque isso faz sentido", afirmou.

Para a atriz, hoje em dia, sua sexualidade funciona como se fosse "um filtro" para conseguir trabalhos: "É quase como um filtro. Se você não quer trabalhar comigo porque eu sou sapatão, então talvez seja bom para mim né?", concluiu. A atriz namora a DJ Marta Supernova.