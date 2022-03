Bruna Linzmeyer muda visual e surge careca: 'É para personagem nova'

Bruna Linzmeyer adota visual careca após ter tingido o cabelo de verde. Atriz estará no remake de ‘Pantanal’ previsto para estrear na TV Globo em 28 de março. Foto: Instagram / @brunalinzmeyer

A atriz Bruna Linzmeyer fez uma surpresa para os seus fãs nesta segunda-feira, 7, e compartilhou no seu Instagram uma transformação visual. A artista, que antes estava com o cabelo tingido de verde, apareceu careca. Na legenda do vídeo, Bruna atribuiu a mudança do visual a uma nova personagem: “é para personagem nova, mas quem disse que eu não amei?".

Artistas conhecidos não pouparam elogios para o novo visual da atriz. “Eita peste! lascou!” comentou Vitória, da dupla Anavitória; “Linda, né? Então tá! Bom trabalho!”, escreveu a cantora Zélia Duncan; “Que gata”, enalteceu a influenciadora Nataly Neri. Os internautas também deixaram seus comentários positivos na postagem: “Muito linda”, “Não tenho palavras”, “Mais linda de cabelinho novo”.

Bruna não deu mais detalhes sobre a nova personagem e que tipo de obra se trata, mas logo poderemos ver a artista na televisão já que ela viverá a personagem Madeleine na primeira fase do remake de Pantanal, a próxima novela das 21h da TV Globo. A obra foi ao ar originalmente há mais de 30 anos pela TV Manchete, e a nova versão tem previsão de estreia para 28 de março.

A personagem principal, Juma, será interpretada pela atriz Alanis Guillen. O elenco ainda conta com nomes como Debora Bloch, Dira Paz, Juliana Paes, Marcos Palmeira e Murilo Benício.