Bruna Linzmeyer lamenta morte de cachorrinha e presta homenagem 

A atriz Bruna Linzmeyer com a cachorrinha Paulina. Foto: Instagram/@brunalinzmeyer

Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar uma última homenagem a cachorrinha Paulina, que morreu na quarta, 6.

A bichinha foi adotada em 2010 quando a atriz estava voltando de viagem ao santuário de Santa Paulina.

No Instagram, Bruna postou uma série de fotos de momentos ao lado da cachorrinha.

"Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso, ela tinha esse nome", afirmou.

Bruna Linzmeyer finalizou: "Nossa Paulina, nossa Polis, partiu anteontem, mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço".