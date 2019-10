Bruna Linzmeyer e artista plástica terminam namoro de três anos

A atriz Brunal Linzmeyer e a artista plástica Priscila Fiszman. Foto: Instagram/@brunalinzmeyer

Bruna Linzmeyer usou as redes sociais neste sábado, 5, para falar sobre o fim do namoro dela com a artista plástica Priscila Fiszman.

As duas estavam juntas há três anos. Após o rompimento, a atriz decidiu publicar um texto homenageando a ex-companheira.

“Docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso. Contigo sempre descobri novos jeitos de ser e de me relacionar. Fico orgulhosa e feliz de saber que a gente não se perdeu nesse transformar”, analisou Bruna.

A atriz também desejou felicidades para Priscila. “Estamos juntas sempre, seja qual encaixe e jeito que vier. Que lindo que a gente se tem nessa vida! Toda minha alegria e amor”, concluiu.