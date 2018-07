Bruna Hamú é pedida em casamento após dar à luz 

Bruna Hamú como a personagem Camila, em 'A Lei do Amor' Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Na última segunda-feira, 1º, Bruna Hamú teve seu primeiro filho, Julio, fruto do relacionamento da atriz com Diego Moregola. Horas depois do nascimento, quando ainda estava na maternidade, Bruna foi pedida em casamento.

No Instagram, Moregola postou uma foto do momento em que se ajoelhou no chão para fazer a proposta à namorada. "E não é que ela aceitou... Um dia com duas das maiores emoções da vida", escreveu.

Bruna comentou na foto postada pelo noivo: "Óbvio que eu aceitei! Você e Julinho são as coisas mais especiais que tenho. Te amo".