Bruna e Neymar são comparados ao casal Beckham por jornal britânico

O namoro de Neymar e Bruna Marquezine chegou ao fim. Foto: Instagram.com/neymarjr

A separação do casal 'Brumar' repercutiu no Brasil e no exterior. O jornal britânico The Sun comparou Bruna e Neymar com o casal Beckham, formado pela cantora e atriz Victoria com o ex-jogador David Beckham.

"O casal brasileiro estava no topo das celebridades mais quentes do Brasil, o equivalente a Victoria e Beckham na Inglaterra", escreveu o periódico.

Na última quinta-feira, 22, em entrevista durante um evento em São Paulo, o jogador confirmou a separação do casal. Segundo o The Sun, ele disse que ambos continuam amigos, com uma admiração mútua.

"Foi uma decisão que tomamos, de ambas as partes", disse o jogador. "Bruna é uma garota que eu admiro muito e espero que ela esteja feliz, não só profissionalmente, mas também em sua vida pessoal", completou. Ele reforçou que o término foi amigável.

Desde que começaram a se relacionar, em 2013, os dois passaram por algumas idas e vindas. Será que tem volta de novo?