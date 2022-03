Bruce Willis esquecia falas e disparou arma fora de hora, dizem testemunhas

O ator Bruce Willis no red carpet do filme 'Vidro', em Londres, em 2019. A família do ator informou, nesta quarta-feira, que Willis foi diagnosticado com afasia, um transtorno de linguagem ocasionado por uma lesão cerebral, e que ele se afastará da carreira. Foto: Tolga AKMEN / AFP

O anúncio, nesta última quarta-feira, 30, de que o ator Bruce Willis ficará afastado de sua carreira para tratar uma afasia, um transtorno de linguagem ocasionado por uma lesão cerebral, pode ter pegado o mundo e os fãs do astro de Hollywood de surpresa, mas a má condição de saúde não era uma novidade para quem trabalhava com o astro. A revelação foi feita pelo jornal Los Angeles Times que entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Willis nos últimos anos. Os depoimentos mostram que os problemas no estado cognitivo do artista já eram perceptíveis.

Segundo relatos, o ator esquecia as falas, às vezes não se recordava do motivo de estar no set de filmagem e até mesmo já disparou uma arma cenográfica fora de hora. Os depoimentos revelados pelo jornal ainda dizem que Willis usava um ponto na orelha para que alguém ditasse seus textos. Dois membros da equipe de White Elephant (longa ainda não lançado) dizem que, durante a gravação do filme no ano passado, o ator questionava: "Eu sei porque você está aqui, e eu sei porque você está aqui, mas por que eu estou aqui?". "Não ficamos irritados, mas foi mais tipo: 'Como podemos evitar que a imagem de Bruce fique manchada?'. Alguém dizia a fala para ele e ele não conseguia entender o significado. Ele era um marionete", revelou um dos membros da equipe do filme.