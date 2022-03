Bruce Willis é diagnosticado com afasia; entenda o que é o transtorno

O ator Bruce Willis em Londres, em 2019. O ator foi diagnosticado com afasia, um transtorno de linguagem, e a família comunicou que ele não atuará mais. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

A família de Bruce Willis anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 30, que o ator foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral que afeta a comunicação. Por conta do diagnóstico, o astro precisará se afastar da carreira.

A fonoaudióloga Monalisa Feitosa Pimenta de Araújo, especialista em Fonoaudiologia Hospitalar com Ênfase em Saúde Mental pela Universidade Federal da Bahia, explica que a afasia não pode se configurar como doença, mas sim "um transtorno de linguagem ocasionado por lesão cerebral, [que tem como] a causa mais comum o Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas pode ter outras causas que afetem o cérebro".

De acordo com a especilista, os primeiros sintomas podem aparecer em uma possível dificuldade em manter um diálogo, ao nomear um objeto por exemplo: "O sujeito não consegue [se experessar]. Embora consiga dizer características do objeto, tem dificuldade em realizar gestos ou escrever, ou seja, formas de expressar sua comunicação. Já em relação à compreensão, o sujeito consegue se expressar adequadamente, mas não compreende frases ou texto escritos. Estes sintomas afetam significativamente a forma do indivíduo em se comunicar, gera sofrimento e angústia. Pode acometer homens e mulheres, na sua maioria adultos e idosos".

Sobre uma possível prevenção, a fonoaudióloga explica que não há como, mas que hábitos saudáveis são bem indicados: "Não há como prevenir diretamente as afasias, considerando que sua causa está relacionada com uma doença de base, mas vale salientar que como a maior causa é o AVC, ter hábitos de vida saudáveis são fundamentais. O tratamento é realizado por equipe multiprofissional, não é medicamentoso e nem cirúrgico. A Fonoaudiologia vai auxiliar na reabilitação ao estabelecer formas do sujeito se comunicar em relação à capacidade linguística afetada, o que favorece a qualidade de vida da pessoa com afasia".

A coordenadora do Comitê de Linguagem do Adulto e do Idoso da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Maria Isabel d'Ávila Freitas, explica que é possível que a afasia ocorrida com Bruce Willis possa ser um tipo de APP, que se configura num tipo de demência que afeta a linguagem: "O que pode ter ocorrido com o ator é a afasia progressiva primária, o que chamamos de APP, porque não foi citado em nenhum momento que ele teve um AVC ou um tumor diagnósticado, por exemplo. A APP é causada pelo processo neuro-degenerativo; é um tipo de demência que afeta a linguagem. As APPs são um sub-grupo de demências, que afetam a linguagem no primeiro momento. Contudo, não é possível afirmar ainda esse diagnóstico mediante as informações divulgadas até então".