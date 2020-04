Bruce Willis aparece em vídeo raspando o cabelo da filha em quarentena

O ator Bruce Willis está passando a quarentena com a ex-mulher, Demi Moore, e as filhas Foto: Instagram / @demimoore

O ator Bruce Willis está passando o período de quarentena devido ao novo coronavírus junto com a ex-mulher, a atriz Demi Moore, e as filhas do casal. Na terça-feira, 7, a caçula, Tallulah, de 26 anos, publicou um vídeo em que o pai aparece raspando seu cabelo.

Rumer Willis, filha mais velho do ator com Demi Moore, também publicou alguns stories que mostram que ela também ajudou a raspar o cabelo da irmã. Tallulah também publicou uma foto em que já aparece com o cabelo raspado.

Willis e Demi Moore se casaram em 1987 e se separaram em 2000. Os dois tiveram três filhas: Rumer, de 31 anos, Scout, de 28, e Tallulah, de 26. Todos estão passando o período de isolamento social juntos, e segundo Tallulah já estão em quarentena há quase um mês.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Demi Moore também compartilhou algumas fotos da família reunida, em uma eles aparecem usando todos um pijama do mesmo modelo e estampa, e a atriz escreveu “união familiar” na legenda . Ela também publicou um vídeo em 3 de abril em que as filhas aparecem cantando.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus