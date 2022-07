Bruce Dickinson xinga fã por acender sinalizador durante show do Iron Maiden na Grécia

Bruce Dickinson está em turnê mundial com o Iron Maiden e passará pelo Brasil em setembro para se apresentar no Rock in Rio. Foto: Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS

O cantor Bruce Dickinson chamou a atenção de um fã que acenceu um sinalizador durante um show do Iron Maiden em Atenas, na Grécia, no último sábado, 16.

Segundo informações do site Blabbermouth, Bruce ficou com receio de que a fumaça afetasse a voz dele.

Ao começar a cantar uma das músicas mais famosas da banda, The Number Of The Beast, o vocalista percebeu o sinalizador e se dirigiu ao membro da plateia com um discurso irritado.

“Seu f**** da p***. Eu tenho que cantar, p***”, disse Bruce. Conforme o Blabbermouth, o cantor deixou o palco enquanto os outros membros da banda continuavam tocando a abertura da canção. Ao voltar, ele pareceu estar fora de sintonia com o ritmo.

Assista ao momento:

A banda está em uma turnê mundial, denominada Legacy of the Beast World Tour. Em setembro, o Iron Maiden fará uma passagem pelo Brasil para se apresentar na primera noite do Rock in Rio.