Bruce Dickinson, do Iron Maiden, visita fábrica de cervejas em Curitiba

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, em visita à cervejaria Bodebrown em Curitiba, Paraná. Foto: Instagram / @bodebrown

Bruce Dickinson, o vocalista da banda Iron Maiden, fez uma visita à fábrica de cervejas Bodebrown, localizada no bairro Hauer, em Curitiba, nesta quarta-feira, 24.

O grupo está no Brasil para uma série de shows que realizará no País na próxima semana. Neste sábado, 27, a banda se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, na capital paranaense. Os ingressos estão esgotados.

De acordo com uma publicação da cervejaria, Dickinson foi ao local para conhecer a fábrica da empresa e provar o segundo lançamento que a Bodebrown fará em parceria com o Iron Maiden. A cerveja foi batizada de Aces High e deve chegar ao mercado em setembro.

A cervejaria também anunciou que, durante o show da banda em Curitiba, serão servidas apenas cervejas artesanais, incluindo a Trooper Brasil IPA, que é produzida pela empresa em parceria com o grupo.

Além disso, estarão disponíveis a Trooper Premium, que é importada, e uma cerveja criada especialmente para o evento e que não será comercializada depois disso.

A visita foi registrada por funcionários e fãs que estavam no local e, antes disso, Dickinson também foi a um museu de aviação em Curitiba.

Depois da capital paranaense, o Iron Maiden ainda passa por São Paulo e Ribeirão Preto, nos dias 30 de agosto e 4 de setembro, respectivamente, além de ter apresentação marcada no Rock in Rio no dia 2 de setembro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais