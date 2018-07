Brooke Shields revela que já levou cantada de Donald Trump

Durante participação em um programa de entrevistas, a atriz Brooke Shields revelou que já levou cantada de Donald Trump Foto: Marcy Swingle/The New York Times

Durante participação no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen na última terça-feira, 3, a atriz norte-americana Brooke Shields relembrou a vez em que Donald Trump deu uma cantada nela no final dos anos 1990.

Shields revelou que em 1999, logo após o atual presidente dos Estados Unidos se divorciar da segunda esposa, ele telefonou para Brooke especificamente para dar em cima dela. “Eu estava gravando um filme e recebi uma ligação dele pouco tempo depois de ele finalizar o divórcio com Maria Maples”, disse. “Ele me falou que as pessoas iam 'adorar' que a gente saísse juntos, já que eu era 'a atriz mais queridinha dos Estados Unidos' e ele era 'o homem mais rico do país’”, continuou.

“Respondi que tinha um namorado e ele não ia ficar nada feliz em saber da ligação”, completou Shields.

