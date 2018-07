Britto Jr. usa falha do Oscar para alfinetar 'A Fazenda'

Britto Jr. usou gafe do Oscar para alfinetar 'A Fazenda'. Foto: Edu Moraes/Record/DIVULGACAO

Na última terça-feira, 28, o apresentador Britto Jr brincou com a falha no Oscar e aproveitou para cutucar A Fazenda nas redes sociais, e levantou suspeitas sobre o resultado do reality.

Ele tuitou: "Oscar 2017: Se o rapaz que trocou o resultado precisar de emprego, conheço um reality aqui no Brasil, que adora envelopes". Em seguida, alguns seguidores questionaram o apresentador se o reality já teve resultados trocados, mas ele se explicou.

"Pessoal, presta atenção: falei de reality que gosta de envelopes, de utilizar este objeto e NÃO que TROCA resultados. Bem entendido?", disse.

No último domingo, 26, LaLaLand foi anunciado como o vencedor do Oscar de Melhor Filme, mas estava errado: o vencedor era Moonlight.

