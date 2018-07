Britney Spears volta a pintar: sua última obra foi vendida por 10 mil dólares

Britney Spears voltou a praticar a sua nova paixão: pintar. A cantora americana compartilhou um vídeo onde aparece junto com os filhos Sean Preston, 12, e Jayden James, 11, pintando ao som da musica Let Love Rule, de Lenny Kravitz’s.

O quadro foi colocado à venda num leilão de caridade organizado em Las Vegas, no início de novembro. A intenção do evento era levantar dinheiro para VegasCares, uma organização beneficente em memória das vítimas do massacre de Las Vegas.

Além disso, a estrela pop doou US$ 1 milhão em ingressos ao Nevada Childhood Cancer Foundation (NCCF), e durante o fim de semana compareceu à inauguração do Britney Spears Campus.

"Me anima muito poder estar aqui por nosso novo NCCF campus. Começamos a arrecadação de fundos em 2014 e levantamos US$ 1 milhão para construir essa maravilhosa instalação para ajudar as crianças e as famílias em todo lugar. Queria agradecer a todo o mundo pela generosidade demostrada, o campus agora é realidade" afirmou Britney Spears ao fim da cerimônia.