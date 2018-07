Britney Spears tem problemas com sutiã e quase fica com seios à mostra em show

Britney em apresentação em Vegas Foto: Reprodução

A cantora Britney Spears quase ficou com os seios à mostra durante um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. O sutiã que a cantora usava rasgou ao longo da apresentação, mas um de seus dançarinos a socorreu a tempo.

Britney estava apresentando a música "I Love Rock 'N' Roll" - cover da banda Joan Jett & The Blackhearts - quando precisou segurar os seios para que o sutiã não caísse. A "princesinha do pop", manteve a postura e discrição enquanto seu dançarino corria para socorrê-la.

Essa não foi a única vez que a roupa deu problemas. Em um momento posterior, outro dançarino precisou emprestar sua camisa durante a música "Gimme More", para que ela pudesse se cobrir.

A dona dos sucessos "Oops I Did it Again" e "Toxic" não deixou que os incidentes a atrapalhassem e continuou o show normalmente. A estrela vem se divertindo com seus shows ao vivo; recentemente, ela revelou que está desfrutando de seus 30 anos muito mais do que os seus 20.

A loira de 34 anos está fazendo sua residência "Piece of Me" no Planet Hollywood Resort and Casino, em Vegas, onde realiza shows toda semana.